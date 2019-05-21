Выделили деньги на транспортировку ребенка для лечения в Москве
Правительство Севастополя на заседании 20 мая приняло решение о выделении 345 тысяч рублей из своего резервного фонда на отправку специальным авиационным транспортом младенца, нуждающегося в оказании специализированной высокотехнологичной медицинской помощи.
— Речь идет о транспортировке в ФГБУ «Национальный медицинский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Минздрава России (Москва), — пояснил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, добавив, что в бюджете текущего года этих средств не предусмотрено.