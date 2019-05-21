Уставный фонд винзавода увеличили в шесть раз

Уставный фонд ГУП Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» увеличили в шесть раз, с 22 до 131 млн рублей. Такое решение принято на заседании правительства Севастополя 20 мая.

Распоряжение принято по результатам обращения Департамента сельского хозяйства, о чем сообщил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

— В связи с проведением оценки имущества, принятием решения о внесении дополнительного имущества в уставный фонд и в связи с рекомендациями аудитора на ваше рассмотрение вносятся изменения в распоряжение правительства об утверждении в новой редакции соответственно устава данного предприятия, — сказал Р.Зайнуллин.

Напомним, что в декабре 2017 года депутаты не одобрили изменения в закон «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Севастополя на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», предполагавшие исключение из плана приватизации ГУП «Севастопольский винодельческий завод». Тогда Р.Зайнуллин сообщил, что просьба исключить Севастопольский винзавод из плана приватизации поступила из Управления делами Президента РФ.