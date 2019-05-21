Прокуратура проверяет информацию об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной

Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации, озвученной на медиафоруме Общероссийского народного фронта с участием главы государства, об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы города.

Установлено, что по данному факту СО ОМВД России по Гагаринскому району проводится расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному). В настоящее время по уголовному делу назначена и проводится дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, организована проверка в Департаменте здравоохранения, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех причастных должностных лиц.

При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход проверки и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле, сообщил старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ старший советник юстиции Юрий Писанко.