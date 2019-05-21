Причал в Инкермане передали в федеральную собственность

Причал №54, используемый национальной гвардией, передали из собственности города в федеральную собственность. Такое решение принято на заседании правительства Севастополя 20 мая.

— В настоящий момент данное имущество используется по договору безвозмездного пользования воинской частью федеральной службы войск Национальной гвардии. Для того, чтобы можно было реконструировать и довести до нормативного состояния данное имущество, предлагается передать его в федеральную собственность, — представил проект документа директор Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

Вопросов и замечаний от членов правительства не поступило.