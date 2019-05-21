Последний звонок будет трезвым

В четверг, 23 мая, в Севастополе будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

По местному закону не допускается розничная продажа алкогольной продукции в день проведения в общеобразовательных учреждениях города торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года.

Руководителям торговых организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 23 мая в наглядной и доступной форме.