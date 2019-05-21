Крест на Фиоленте будет другим

В Севастополе приступили к изготовлению металлоконструкций для установки нового креста на Георгиевской скале на мысе Фиолент, сообщила пресс-служба городского правительства.

В настоящее время на скале временно установлен прежний, металлический крест, упавший в ноябре 2018 года.

«Поскольку предыдущий металлический крест был поврежден, принято решение создать новый из чистого мрамора и гранита, весом в полторы тонны и высотой порядка восьми метров. Правительство Севастополя совместно с подрядными и общественными организациями, Ассоциацией каменной отрасли Российской Федерации, духовенством незамедлительно приступили к созданию нового креста. Такой мощной конструкции не будут страшны погодные условия. Надеемся, что данный крест устанавливается на века», — верит директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

Новый крест на скале Явления святого Георгия, как и первоначальный, установленный в 1891 году, будет облицован белым мрамором.

Общая масса металлической основы нового креста составит полторы тонны — это в четыре раза тяжелее креста, который стоял ранее. На облицовку будет использовано три тонны мрамора. Конструкция будет углублена в скалу на два с половиной метра и прочно забетонирована. Сам крест покроют инновационным раствором, что должно также обеспечить его защиту.

«Работы по изготовлению металлоконструкций производили в течение двух недель, на монтаж понадобится порядка пяти дней», — сказал начальник производственного отдела строительной компании Евгений Черняков.

О стоимости работ и источнике их финансирования в сообщении пресс-службы правительства не говорится.