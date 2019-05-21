30-я бронебашенная батарея может стать музеем

Вопрос о дальнейшей судьбе участвовавшей в обороне Севастополя 30-й бронебашенной батареи решается в настоящее время, заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Во вторник, 21 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего визита в Крым посетил легендарную 30-ю бронебашенную батарею, расчет которой в годы войны семь месяцев сопротивлялся немцам при атаке на Севастополь, сообщает ТАСС. В ходе осмотра батареи Н.Патрушев поинтересовался у командующего ЧФ дальнейшей судьбой объекта.

«Сейчас решается, или это будет действующий музей, как крейсер «Аврора», или — модернизация», — сказал И.Осипов.

Он отметил, что в настоящее время в функции Черноморского флота входит охрана и обслуживание батареи.

В ходе экскурсии по объекту его командир рассказал делегации Совбеза об истории и участии батареи в обороне Севастополя. Он также продемонстрировал исправность орудий главного калибра.