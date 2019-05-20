Велосипедисты соберутся на пятый велофестиваль

В воскресенье, 26 мая, в Севастополе пройдет традиционный фестиваль и велопробег «ВелоПобеда». Это яркое велопутешествие по городу для простых любителей активного отдыха со всего Крыма.

Одним из спецпроектов «ВелоПобеды-2019» станет выставка художников-велосипедистов.

Маршрут велопробега для взрослыз участников (старше 14 лет) остался неизменным: пл.Нахимова – ул.Большая Морская – ул.Гоголя – пр.Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул.Н.Музыки – ул.Ленина – пл.Нахимова.

Для детей на пл.Нахимова будет организован первый в Севастополе заезд на беговелах.

Участие в фестивале бесплатное.

Пробег не является спортивной гонкой, участникам следует двигаться с общей скоростью колонны, не обгоняя друг друга. Организаторы напоминают: важным атрибутом каждого велосипедиста являются средства личной защиты (велошлем, светоотражающие элементы и яркая одежда).

Программа фестиваля

10.00 — начало регистрации, экстремальная программа, конкурсы.

12.00 — старт велопробега по маршруту, детская программа на площади.

13.00 — финиш велопробега, музыкальная программа и розыгрыш подарков от партнеров.

14.00 — окончание велофестиваля, старт велосипедного квеста.

Вниманию автомобилистов: движение транспорта на время прохождения велопробега будет приостановлено и возобновлено после проезда замыкающего автомобиля ГИБДД.