Семье погорельцев помогут деньгами

Семье Краниных, пострадавшей в результате пожара, выделят 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Севастополя 20 мая. Деньги в качестве единовременной материальной помощи планируется взять из резервного фонда.

— В феврале в квартире на ул.Терлецкого произошел пожар, погиб ребенок трех лет. В результате рассмотрения заявления на оказание материальной помощи было принято решение выделить семье средства в объеме 300 тысяч рублей, — представила проект постановления и.о. директора Департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

— Семья ведь на улице фактически осталась, — уточнил нынешнее положение погорельцев замгубернатора Владимир Базаров.

На том же совещании было доложено, что по данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Севастополю за неделю (с 13 по 19 мая) в городе произошло 32 пожара.