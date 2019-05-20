Пересчитают социальную доплату к пенсии

Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений с мая 2019 года получат неработающие пенсионеры — получатели любого вида страховой пенсии или пенсии по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена федеральная социальная доплата.

Так, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения (денежных выплат как по линии ПФР, так и от местных органов социальной защиты) не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии ДО прожиточного минимума, установленной в регионе. В Севастополе прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году установлен в размере 8842 рубля.

Напомним, что в сумму материального обеспечения неработающего пенсионера входят:

1. выплаты ПФР (пенсии; дополнительное материальное (социальное) обеспечение; ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);

2. выплаты органов социальной защиты города Севастополя в денежном выражении (социальная поддержка по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг и пр.).

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты, но пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге сама выплата пенсионерам даже после индексации могла оставаться без изменений, хотя и обеспечивалась на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, социальные выплаты как по линии ПФР, так и по линии органов социальной защиты населения города Севастополя, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера.

Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Перерасчет социальной доплаты к пенсии произведут в беззаявительном порядке. Обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда не нужно.

Прибавку к выплатам получат более 13 тысяч севастопольских пенсионеров, которым назначена федеральная социальная доплата, сообщила пресс-служба Государственного учреждения – Отделения ПФР по Севастополю.