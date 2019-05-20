Любительские театры сыграют на фестивале в университете

Севастопольский университет не остался в стороне от «Года Театра» и 27-28 мая проводит Первый фестиваль студенческих и школьных творческих коллективов «Театральный калейдоскоп».

Жанры постановок шести любительских театров, принимающих участие в фестивале, — драма, комедия, мюзикл.

Посмотреть можно все спектакли или один. Можно прийти, чтобы поддержать театральный коллектив своего вуза или школы.

Фестиваль должен приобщить молодежь Севастополя к богатому наследию российского театрального искусства, расширить возможности для творческого развития студентов и школьников, поддержать юные таланты. А для зрителей это будет увлекательное путешествие в мир театра, обещают организаторы.

Все спектакли покажут в актовом зале СевГУ на ул.Гоголя, 14. В первый день — конкурсный просмотр, во второй — награждение победителей и показ лучших отрывков.