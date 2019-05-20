Катера будут заходить в Голландию

С 21 мая пассажирские катера на линии «Город – Инкерман» будут заходить на причал №29 в поселок Голландия.

Пока заходы проводятся в тестовом режиме, сообщили в Севастопольском морском порту. Первый месяц будет вестись учет пассажиропотока, анализ востребованности маршрута и оптимального времени отправления катеров. С учетом этих данных составят новое расписание.

Сейчас в день делается три рейса. От причала на Графской пристани катер на Инкерман отходит в 7.00, 16.35 и в 18.15. Из Голландии в город — в 8.25, 17.35 и в 19.30.

В выходные дни выполняется только два рейса: в 7.00 и в 17.00 с Графской пристани, в 8.25 и в 18.10 из Голландии в город.

Строительно-монтажные работы по ремонту пассажирского пирса №29 в бухте Голландия начались летом 2018 года. Морпорт обещал, что катерные пассажирские перевозки возобновятся уже 3 декабря, но на деле срок оказался на полгода длиннее.