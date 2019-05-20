Ялтинская дорога обзаведется уникальными указателями

Въездные стелы с узнаваемыми символами того или иного места будут установлены во всех поселках Большой Ялты. Конкурс на разработку эскизов таких объектов провели власти города-курорта.

— В своих работах конкурсантам необходимо [было] раскрыть образ и основную идею стелы, а также, по возможности, представить план благоустройства прилегающей территории с условиями сохранения зеленых насаждений. После принятого комиссией решения по выбору лучших вариантов мы определим компанию, которая будет эти проекты реализовывать, — рассказал глава администрации города Ялта Алексей Челпанов.

Участие в конкурсе могли принять художники, архитекторы, скульпторы и проектные организации.

Кроме чиновников, конкурсные работы оценивали общественники, скульпторы и художники, члены творческих союзов республики и России.

На заседании конкурсного жюри были отобраны две заявки по въездным стелам в ялтинские поселки (№№ 079207 и 301406), которые требуется доработать. Точное место дислокации будущих въездных знаков на местности должно определить жюри.

Заявку №139124 рекомендовали доработать, чтобы позже установить в сквере Калинина.

— Выбраны только лучшие эскизные проекты, выполненные на высоком профессиональном уровне, — заверил один из членов жюри, замглавы ялтинской администрации Виталий Оганесян.

Все отобранные жюри работы будут проходить утверждение на градостроительном совете Ялты.

Разгул фантазии

Всего на конкурс поступило несколько десятков проектов по девяти заявлениям. Это эскизы въездных стел для Массандры, Гурзуфа, Советского, Ливадии, Никиты, Гаспры и других населенных пунктов. Есть среди них и очень оригинальные.

Первым поступившим на конкурс предложением стал проект стелы на развилке между поселками Гаспра, Кореиз и Мисхор, на Алупкинском шоссе.

Самый оперативный автор постарался отразить историю этой территории и сделал отсылку к древнеримским временам. О них напоминают сохранившиеся на мысе Ай-Тодор остатки древнеримской крепости Харакс. Поэтому развилку в этом конкурсном проекте украшает фигура римского легионера, который расслабленно оперся на колонну под треугольным фронтоном (вторая колонна «сломана»). Немного похоже, будто легионер ожидал автобус и задремал.

Не менее оригинальный вариант въездной стелы подготовлен для самой Ялты. Один из конкурсантов предлагает установить футуристичную фигуру из металла — в виде спирали Архимеда, одновременно похожей на ракушку и часть галактики.

— Главное украшение Ялты — это ее невероятная природа и 270 солнечных дней в году. Превзойти это великолепие человеку не под силу. Мы можем лишь подчеркнуть и усилить эффект от восприятия этих благ. Поэтому форма стелы не симметрична, как и все природное. Она напоминает застывшую волну или ракушку-спираль, соединяя в себе случайную красоту и математический порядок. Ракушка повторяет форму «золотого сечения» — идеальной пропорции. Важно, что материал, из которого она будет сделана, современный и высокотехнологичный. Художественное исполнение стелы с зеркальной металлической поверхностью продолжает традиции модернизма, который во всем мире уже стал классикой, — пояснил свой замысел автор проекта.

Он уверяет, что его конструкция «будет по-разному отражать пространство вокруг в зависимости от угла зрения», а восприятие зрителем будет «меняться в зависимости от погоды и сезона: во время заката стела будет окрашиваться розовым небесным светом, а днем отражать солнечные лучи, как маяк».

Немного классики

Еще одна заявка на конкурс предлагает унифицированные въездные группы для всех поселков — в одинаковом исполнении, в виде беседок в средиземноморском стиле. Эти беседки имеют две опорные колонны, балюстрадную террасу, а по бокам — двойные ажурные фонари для подсветки. Название поселка предполагается располагать наверху, доминирующим элементом композиции. Посередине, между колоннами должен располагаться герб населенного пункта.

К более классическому прочтению можно отнести и вариант въездной группы для Гурзуфа, отдельно предложенный для этого поселка.

По задумке авторов, символическое изображение Медведь-горы и скал Адалары расположится на белом, почти горизонтальном диске, который как бы повторяет очертания береговой линии Гурзуфской бухты. Буквы «Гурзуф» монтируются на диск сверху, отдельным элементом. Они выдвинуты вперед всей группы так, что диск с изображенными на нем достопримечательностями становится фоном для названия поселка. Весь этот постамент должен быть немного наклонен в сторону зрителя, чтобы просматривался сразу, даже из проходящего мимо транспорта.

Материалом для композиции должен стать прокрашенный армированный архитектурный бетон.

Продолжая традиции

Фаворитом конкурса, судя по всему, стал эскиз, поступивший в один из последних дней приема конкурсных работ. В этом проектном предложении «ворота» поселков Олива, Горное и Массандра повторяют форму и стиль приветственной стелы Ялты.

— Она занимает свое место уже более 50 лет и за эти годы стала одной из визитных карточек крымского побережья. Изображение этой стелы можно встретить на сувенирной продукции, в кино, на снимках туристов. Эту идею предлагается развить и продолжить в оформлении въездных композиций остальных населенных пунктов муниципального образования, — пояснила идею автора начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Елена Орлинская.

Так, въездной знак для поселка Олива выполнен художником в виде знакомого всем белого кольца, верх которого обвивает оливковая ветвь. А название поселка как бы «написано» от руки тем же курсивом, что и слово «Ялта» на знаменитой ялтинской стеле.

— На идею дизайна въездной группы поселка Олива вдохновило само название населенного пункта. Тем более, что оливковая ветвь — символ победы и мира, новой жизни и плодородия, покоя и изобилия, — прокомментировал работу автор.

На образ эмблемы для села Горное повлияло как наименование, так и его расположение, наиболее точно характеризующее рельеф местности ЮБК. В белом кольце надпись «Горное», выполненная курсивом, — коричневого цвета. А двойной силуэт гор, выходящий за рамки кольца, на котором частично и расположены буквы названия села, — белый.

В белое же кольцо «ворот» поселка Массандра предлагается «вписать» уменьшенное изображение башни главного винного погреба винзавода «Массандра».

— Оригинальная архитектура главного здания старинного крымского винзавода «Массандра» станет украшением символа одноименного поселка, — считают в ялтинском департаменте архитектуры.

Нужны ли обновки для Крыма и Севастополя?

Какие проекты будут утверждены градостроительным советом Ялты, пока неизвестно. Однако, по информации сотрудников администрации и городского Департамента архитектуры и градостроительства, установка новых въездных групп для поселков надолго не затянется. Возможно, полюбоваться обновленными въездными стелами в Массандру, Гурзуф, Советское, Ливадию, Никиту, Гаспру, Оливу, Горное и саму Ялту путешественники смогут уже в следующем году.

Напомним, об обязательстве каждого города и поселка Крыма обзавестись новыми въездными стелами главный архитектор республики Ирина Соловьева говорила еще летом прошлого года. Тогда же в очередной раз подняли идею «въездных ворот» для полуострова в целом. Проект уже несколько лет лежит в правительстве Республики Крым. Это работа московского скульптора Салавата Щербакова — стела в виде двух узких крыльев, устремленных ввысь, связанных гербом РФ с двуглавым орлом на вершине сооружения. Внизу возле стелы расположился символ города-героя Керчь грифон, чуть выше — надпись «Крым».

Севастополю обновление въездных групп пока «не грозит». Арка открывает путешественнику город с Корабельной стороны. Строители трассы «Таврида» сохранили бетонный стилизованный якорь, обозначающий въезд со стороны Бахчисарая. Еще один памятный знак «Звезда города-героя Севастополя» расположен со стороны подъезда из Ялты. Как там пройдет «Таврида», пока неизвестно, но дорожники обещают, что «ни один объект, имеющий культурную либо историческую ценность, не будет уничтожен».

А вот въезд с Северной стороны пока остается не оформленным. Лаконичный дорожный знак «Севастополь» никак не готовит путников к встрече с легендарным городом.