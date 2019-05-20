Государственным регистраторам возместят расходы на аренду жилья

Лицам, наделенным полномочиями госрегистратора и состоящим в соответствующем реестре, будут возмещать расходы на наем и поднаем жилья. Такое решение принято на заседании правительства Севастополя 20 мая.

Госрегистраторы теперь дополнят перечень лиц, в отношении которых может быть принято решение о возмещении расходов на наем жилых помещений. Речь идет о лицах, наделенных государственными полномочиями по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимого имущества.

По словам директора Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Андрея Демидова, принятие постановления позволит решить проблему дефицита квалифицированных кадров госрегистраторов, обладающих специальной профессиональной подготовкой.

— В Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя проблема кадрового обеспечения обусловлена срочностью заключаемых служебных контрактов и особыми требованиями, установленными законом к государственным регистраторам, — пояснил А.Демидов.