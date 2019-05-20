Деньги на установку табличек на объекты культурного наследия перераспределили

На заседании правительства Севастополя 20 мая принято решение о перераспределении 5,08 млн рублей на установку информационных табличек на объектах культурного наследия. Причина решения — отсутствие соответствующего федерального документа, в котором был бы разработан порядок установки информационных табличек.

— Объем финансирования в 5,08 млн рублей перераспределен с основного мероприятия «Изготовление и установка информационных надписей-обозначений на объектах культурного наследия» на основное мероприятие «разработка проекта утверждения зоны охраны объектов культурного наследия», — представил проект документа начальник Главного управления культуры города Николай Краснолицкий.

— В связи с изменением 73-ФЗ полномочия по установке информационных обозначений и надписей на объектах культурного наследия определяется Правительством РФ, но порядок до сих пор не разработан. Поэтому то программное мероприятие, которое касается этого обстоятельства, переносится на проект зоны охраны, чтобы средства были использованы в полном объеме. — попытался прояснить ситуацию начальник Управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев.