Суд признал, что парк Ахматовой реконструировали с грубыми нарушениями

Решение принято на основании заявления инвалида-колясочника Виктории Мищенко, что объект ФЦП построен с нарушением законодательства РФ в сфере безопасности для инвалидов. ответчиками на суде были правительство Севастополя, Департамент капитального строительства и Государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства».

«Обязать ГБУ «Дирекция капитального строительства» обеспечить доступ В.С.Мищенко, в том числе, с возможностью самостоятельного передвижения…, путем оборудования указанных объектов специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственное, удобное и безопасное посещение в соответствии с заключением судебной строительно-технической экспертизы», — говорится в решении суда.

Суд обязал госзаказчика объекта ФЦП исправить недостатки по обеспечению доступности социальной инфраструктуры по 10 подтвержденным нарушениям. Среди них — строительство стационарного туалета с отдельным входом для инвалидов-колясочников и устройство автомобильной парковки для инвалидов, устройство пандусов, поручней на лестницах, установка тактильной плитки, специального тротуарного покрытия, строительство возвышения бетонной подпорной стены и ограждение опасных участков в районе пляжа.

Как сообщила руководитель СРОО «Наш Севастополь» Ольга Дронова, чья организация обеспечивала юридическое сопровождение иска, представители ответчика в ходе судебной тяжбы не были согласны с фотодоказательствами нарушений, поэтому суд назначил судебную экспертизу. Согласно ее заключению, проект реконструкции не соответствует требованиям законодательства РФ об обеспечении доступности объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а готовый объект — парк им.Ахматовой и прилегающая пляжная зона — не соответствуют проекту.

В.Мищенко в иске просила взыскать с ответчиков моральный вред в размере 10 тысяч рублей, так как она вследствие нарушения прав на доступность объектов социальной инфраструктуры и отдыха была вынуждена длительное время испытывать стресс и нервозность. Суд решил, что компенсация за моральный вред должна составлять три тысячи рублей и взыскал его с Дирекции капитального строительства в пользу истца, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Севатополя.

Реконструкция «Парка им.Анны Ахматовой», стоимостью более 134 млн рублей профинансирована в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Проект выполнен компанией ОАО «Новгородгражданпроект», строительство осуществляла ООО «Ривьера» (г. Москва).