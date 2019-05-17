Пожилая женщина устроила пьяный дебош в самолете

Летевшая в Симферополь женщина, выпившая перед полетом 100 г водки, пыталась выйти из самолета до посадки и устроила драку на борту.

Сотрудниками Крымского линейного управления МВД России на транспорте в международном аэропорту Симферополь привлечена к административной ответственности 65-летная уроженка города Владимира, доставленная в дежурную часть с борта воздушного судна сообщением «Москва – Симферополь».

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило сообщение о том, что на борт приземлившегося самолета требуется наряд полиции, так как одна из пассажирок находится в состоянии опьянения.

Женщина в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала. При посадке она отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу из самолета, но была остановлена сотрудником авиакомпании с предложением вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход. В ответ та устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником и одной из пассажирок.

Сотрудниками транспортной полиции женщина была доставлена в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь. Гражданка дала пояснения, что перед полетом выпила 100 г водки. Она привлечена к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП Российской Федерации — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».