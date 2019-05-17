Полиция назначила экспертизу по делу об отказе в химиотерапии жительнице Севастополя

Полиция назначила проведение судебно-медицинской экспертизы по делу об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы Севастополя Елены Красулиной, которая впоследствии умерла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Севастополю.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту неоказания помощи больному, оно находится в производстве. В настоящее время назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы», — сказал собеседник агентства.

В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ с участием президента РФ Владимира Путина была показана часть телевизионного сюжета о женщине, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила участница форума — журналист канала НТС Маргарита Пронина, пациентка впоследствии умерла дома, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан. Президент пообещал разобраться в ситуации.

«Конечно, с голоса очень трудно сделать какие-то выводы, понятно, но я вас уверяю, мы это так с вами не оставим, обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле», — отреагировал В.Путин. «И что касается операции, и что касается химиотерапии, и вымогательства (денег за проведение процедур - прим. ТАСС), о котором вы сейчас сказали — безусловно, даже сомнений быть не может, правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц», — подчеркнул президент РФ.

В.Путин заверил, что обязательно вернется и к вопросу с обеспечением объектами здравоохранения Севастополя. «Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи. Более того, если этих средств недостаточно — мы добавим, надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь», — сказал В.Путин.

Севастополь остается лидером по смертности от онкозаболеваний в России.