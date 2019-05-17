Памятник в Орловке восстановили

В кратчайшие сроки были восстановлены плиты на памятнике участникам Великой Отечественной войны, разбитые вандалами накануне Дня Победы в селе Орловка.

«Мы благодарны правительству города за то, что быстро отреагировали на случившееся и восстановили памятник», — отметил председатель Объединения крымских татар Севастопольского региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов.

Памятник воинам Великой Отечественной войны был установлен в Орловке в 60-е годы. На нем было шесть фамилий уроженцев села — участников ВОВ. К 6 мая 2019 года на плиты добавили еще 58 фамилий, в основном крымских татар.

По поручению губернатора Севастополя в Орловке будут установлены системы видеонаблюдения, сообщила пресс-служба правительства города.