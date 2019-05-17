«Ночь музеев» устроят и в аэропорту

Выставка специализированной аэродромной техники пройдет в Международном аэропорту Симферополь 18 мая. Современные и ретромашины разместятся возле нового терминала аэропорта в рамках акции «Ночь музеев». Аэропорт Симферополь будет участвовать в акции впервые.

На выставке будет представлено более десятка единиц спецтехники: спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов, амбулифт, самолетный и багажный тягачи, спецтехника по уборке аэродрома, погрузчик для контейнеров и другие образцы.

Выставка техники начнется в 17.00 и продлится до 21.00, сообщила пресс-служба аэропорта.

Справка

Акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в 13 раз, в прошлом году к ней присоединилось более 2,3 млн человек. Во время акции культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».