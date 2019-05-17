На Торопову дачу слетятся две тысячи туристов

19 и 20 мая под Севастополем проведут «Большой слет туристов», в котором примут участие порядка двух тысяч человек. Участники турслета смогут получить первичные туристические навыками, во время прохождения четырех пеших маршрутов в районе Сухой речки у урочище «Торопова дача».

По словам организаторов, а это ГАУС «Центр развития туризма», фестиваль — прекрасная возможность продемонстрировать детям из 85 субъектов Российской Федерации туристический потенциал Севастополя. Турслет третий год проходит в партнерстве с «Артеком», поэтому основные его участники — артековцы. В этот на Тороповой даче курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова проведут еще и «Зарницу», сообщили в Центре развития туризма

В районе Сухой речки уже установлено 50 палаток, 150 биотуалетов, 30 контейнеров для мусора. Территория Тороповой дачи закрыта для посещения обычными людьми с 18 по 20 мая.