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На проспекте Генерала Острякова меняют схему дорожного движения

Рябов Михаил

Дорожники обещают за две недели изменить схему организации дорожного движения на проспекте Генерала Острякова на участке от ул.Кошевого до пересечения с ул.Силаева.

На время проведения работ на данном участке автодороги может частично отсутствовать дорожная разметка, в связи с чем будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

Изменится количество полос движения в направлении на выезд из города, разгрузится перекресток у магазина «Океан», сообщили в Севавтодоре.

Параллельно с введением новой схемы организации движения проведут оптимизацию режимов светофоров на перекрестке ул.Силаева/ул.Маршала Бирюзова/пр.Генерала Острякова — будут сокращены интервалы красного света.

Новая схема организации дорожного движения позволит учесть интересы ГИБДД, жителей микрорайона, посетителей детской поликлиники №1 и водителей троллейбусов.

Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать заторов на загруженном участке дороги.

Севавтодор приносит извинения за неудобства и призывает водителей соблюдать правила встречного разъезда, дистанцию, скоростной режим, проявлять особое внимание на нерегулируемых пешеходных переходах!