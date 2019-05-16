Срок сдачи улицы Керченская перенесут еще на месяц

К новому сроку — 20 мая — улицу Керченскую строители отремонтировать не успеют, сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

— К 20 мая не сдадут! — вынужден был признать чиновник, назвав в качестве главной причины нарушения сроков ремонта неучтенные в проекте работы по реконструкции нескольких подпорных стен вдоль проезжей части улицы.

По словам И.Титова, эта вина проектировщиков. Необходимость внесения дополнительных работ вызвала проектные изменения и доработку рабочих чертежей.

— Я все-таки считаю, что ответственность несет заказчик. Мы принимаем проект, контролируем выполнение проектных работ. Мы не отследили, чтобы все это было учтено, — покаялся руководитель.

Срок окончания работ будет опять перенесен, к подрядчику применят штрафные санкции, по поводу которых тот уже потом будет разбираться с проектировщиками. Таков существующий порядок.

Как выяснилось непосредственно на объекте, также дополнительно в проект были внесены работы по отводу ливневой канализации от расположенного на пересечении улиц Керченская и Демидова многоквартирного жилого дома, для чего пришлось прокладывать трубы.

— К тому же, не были учтены 320 участков коммуникаций, они просто не были нанесены на топографическую съемку, поскольку находятся на непроектных отметках. Нам приходится выполнять их понижение, что затратно по времени, — пояснил заместитель директора ООО «Эверест» Юрий Ткач.

По его словам, на сегодня уже выполнены три из пяти проблемных подпорных стены, остались еще две, самые тяжелые. По уже сделанным необходимо поставить ограждения и восстановить верхнюю разрушенную часть.

В завершении разговора Ю.Ткач сообщил, что уже с 17 мая строители начинают укладывать дорожный асфальт.

Что касается очередного срока ввода в эксплуатацию, напомним, по контракту улицу Керченская должны были отремонтировать к 20 апреля, подрядчик просит департамент транспорта перенести сдачу еще на месяц — на 20 июня.