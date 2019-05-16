При любой чрезвычайной ситуации звоните «112»

В Севастополе в промышленную эксплуатацию запущена система обеспечения экстренных вызовов «112». К ней подключены пожарная охрана, полиция, скорая помощь и аварийная служба газовой сети.

Систему «112» на территории Севастополя внедряют с 2015 года, она является составной частью многомиллиардной программы «Безопасный город» с камерами слежения на дорогах и платными парковками.

Единый номер вызова экстренных служб «112» набирается и с городских телефонов, и с мобильных бесплатно. Но старые номера (101 — пожарная охрана, 102 — полиция , 103— «скорая» и 104 — аварийная газовой службы) еще пока действуют.