Под реконструкцию моста на Пожарова будут искать нового подрядчика

Для реконструкции моста через суходол на улице Пожарова (значащийся в титуле как «мост на проспекте Гагарина») снова ищут подрядчика, сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Как известно, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ООО «Доринвест-Крым» в конце прошлого года разорвали контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции этого моста, согласно которому работы должны были завершиться 21 декабря. Тогда речь шла о «непреодолимых препятствиях исполнения контракта».

Между тем, как тогда сообщил «Севастопольской газете» представитель ООО «Доринвест-Крым», основной причиной разрыва контракта стал не дошедший до подрядчика аванс в сумме 46,9 млн рублей (20% от всей стоимости контракта). Притом, что платежное поручение на эту сумму было подтверждено местным управлением Федерального казначейства.

Из всего перечня работ на объекте были проведены только археологические изыскания, которые фактически не привели ни к каким результатам, и демонтированы бордюры у остановки «Ул.Галины Петровой».

Спустя полгода городские власти начинают все сначала.

— Это не просто мост, это расширение дороги и «узкое горло» в данной части города, — напомнил стоящим дважды в день там в пробке горожанам В.Базаров, отметив, что реконструкция объекта ведется за счет средств резервного фонда Президента РФ.

По его словам, всю прошлую неделю заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков провел в Москве и занимался оформлением соглашения между правительством Севастополя и Росавтодором. Когда таковое будет подписано, выделят деньги, что позволит начать торги на реконструкцию и поиск очередного подрядчика.

— Губернатор дал поручение подписать соглашение до 1 июня, — оптимистично сообщил замгубернатора.

В качестве единственного плюса данной ситуации, В.Базаров назвал отсутствие необходимости в археологических работах, что, по его мнению, должно несколько ускорить ход реконструкции. Правда, все остальное, как и полгода назад, остается в прежних масштабах.