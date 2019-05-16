По Адмирала Октябрьского быстро не поедешь

Опубликован приказ Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя № 117-о от 15 мая 2019 года о введения ограничения скорости движения на улице Адмирала Октябрьского.

Максимальная скорость теперь 40 км/ч. Приказ вступает в силу через 30 дней. Ограничение вводится временно для «обеспечения безопасности дорожного движения».

Улица Адмирала Октябрьского — одна из наиболее загруженных: тянучка из автомобилей на ней в обе стороны с утра до вечера.