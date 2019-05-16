На улицах Громова и Советская начнут капремонт

В ближайшее время начнется капитальный ремонт дорог по улицам Громова и Советская, сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. Он также рассказал, что ни один из объектов капитального ремонта этого года пока не завершен.

— Если говорить о том, что запланировано начать и закончить в этом году, естественно, ничего не завершено, потому что срок выполнения работ по капитальному ремонту — это примерно полгода. По текущему ремонту завершено 14 объектов, начатых в этом году, предстоит еще выполнить 79 объектов. Они все законтрактованы либо подготовлены для выполнения работ собственными силами, — сказал И.Титов.

По словам чиновника, системной проблемой объектов дорожного ремонта является отсутствие точной информации у балансодержателей о прохождении инженерных сетей. Именно это обстоятельство, по словам И.Титова, определяет порой невозможность осуществления работ подрядчиком в установленный срок, и дело вовсе не в некачественной работе проектировщиков.

— Зачастую бывает такое, что к нам приходят подрядчики и говорят, что по этому проекту работать нельзя, потому что кабель проложен не в тротуаре, а в дороге, — пояснил причину частых срывов сроков работ И.Титов.