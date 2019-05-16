Матрос упал в накопитель для рыбы
Транспортные полицейские проводит проверку по факту получения травм матросом рыболовецкого судна в Балаклаве.
В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от оперативного дежурного ОМВД по Балаклавскому району поступило сообщение, что в одно из лечебных учреждений Севастополя поступил травмированный 65-летний мужчина.
По заключению медицинских работников у пострадавшего переломы ноги и ребер, тупая травма живота и ушиб легкого.
Со слов пострадавшего, он работает на рыболовецком судне трал-мастером и по собственной неосторожности сорвался с трала и упал в пустой накопитель для рыбы расположенный на борту судна.
На место происшествия для проверки информации направлены сотрудники Севастопольского линейного отделения полиции, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте. ПО по итогам разбирательства будет вынесено процессуальное решение в отношении капитана и владельцев судна.