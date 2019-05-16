Исторические камни передали военно-историческому музею

Более 20 тонн крымбальского камня, оставшегося после расчистки территории и сноса строений на бывшем флотском 54-м заводе, передали Севастопольскому военно-историческому музею-заповеднику.

Об этом сообщила пресс-служба ООО «Стройгазмонтаж» — генерального подрядчика Фонда «Национальное культурное наследие» по строительству культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.

«После обнаружения камня перед нами встала задача не только сохранить весь найденный материал, но и выдать его под целевое использование городом. Поэтому мы сразу поддержали инициативу Севастопольского военно-исторического музея-заповедника по передаче камня для реконструкции их музейного комплекса», — отметил Виктор Звонарь, начальник территориального производственно-строительного управления ООО «СГМ» в городе Севастополь.

Переданный крымбальский камень будет использован для реконструкции Исторического бульвара, ведущейся в настоящее время.

«Переданный нам камень — это существенный вклад в выполнение работ по восстановлению и сохранению исторического облика музейных сооружений, которые пройдут в рамках масштабной реконструкции до 2020 года», — отметил Федор Мельник, заместитель начальника отдела капитального ремонта и реконструкции ФГБУК «Севастопольского военно-исторического музея-заповедника».

Справка

Крымбальский камень добывался в 18-19 веке в Килен-балке. От обычного инкерманского известняка он отличается большим содержанием кварцитов, поэтому более крепкий, выдерживает до 150 циклов заморозки и разморозки.