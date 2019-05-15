Улицу Симонка все еще ремонтируют

Улица Симонка, очередной срок сдачи которой - 10 мая — опять не выполнен, продолжают ремонтировать. Об этом журналистам 14 мая сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

— Была поставлена задача запустить движение, оно там запущено. Улица там очень сложная, в данный момент какую-то часть тротуаров укладывают, делают озеленение, плодородный слой почвы отсыпают. Освещение полностью выполнено, асфальт лежит на всем протяжении, сейчас делаем примыкания, — отчитался перед журналистами В.Базаров.

По его информации, Северная сторона сейчас представляет собой одну большую стройку.

— Улица Симонка была закрыта, осложнено движение по улице Загордянского, начат текущий ремонт по улице Леваневского. В ближайшее время мы начинаем капитальный ремонт улицы Громова — одной из самых больших улиц Северной стороны, — пояснил замгуьернатора.

Он призывал жителей Северной стороны немного потерпеть, пообещав, что в скором времени достаточно большое количество улиц будет в хорошем состоянии.

Напомним, что первоначальный срок окончания ремонта улицы Симонка — 1 апреля — был изначально заявлен субподрядчиком не обоснованно. Однако не сдача объекта в эксплуатацию в установленный срок вызвала недовольство губернатора города Дмитрия Овсянникова, который под угрозой увольнения потребовал от своего зама выполнения работ до 10 мая. Таким образом, в очередной раз срок сдачи оказался сорван.