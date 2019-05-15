Ночь в музее-2019 наполнят патриотизмом, живописью и магией

Севастопольские музеи приглашают в субботу, 18 мая, на акцию «Ночь в музее».

Весь вечер о войне

В этот день Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» организует на Малаховом кургане выставку детских рисунков «75 лет Севастопольской Победе», музейную викторину «Найди памятник по элементу», флешмоб «Исполнение песни Катюша», караоке песен военных лет, концерт. Кроме того, в Оборонительной башне Малахова кургана запланирована лекция «История одного предмета из фондов музея-заповедника». В кафе «У Малахова» можно будет посмотреть художественные и документальные фильмы из Госфильмофонда.

В культурно-выставочном центре на ул.Ленина, 35 (бывший кинотеатр «Украина») состоятся музейная игра-викторина «Пропавшая грамота», литературно-историческая композиция «Строки, опаленные войной», выставка одного дня «Реликвии Победы».

С 18.00 до 21.00 можно бесплатно ознакомиться с экспозицией музеев «Оборонительная башня Малахова кургана» и Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Шедевры по фрагментам

Музей им.Крошицкого предлагает 18 апреля в 18.00 прийти на открытие Международного проекта «Элементы» на второй этаж здания кинотеатра «Москва» (пр.Генерала Острякова, 70).

В программе — выступления учащихся музыкальной школы №1 им.Римского-Корсакова и мини-экскурсии «Русский народный костюм — традиции и современность», «О чем рассказала заколка на картине Верещагина «Японка», «Какие книги читают мальчик на холсте Тропинина и дама на этюде Крамского».

Участников мероприятия приглашают на выставку авторской книги севастопольских художников, мастер-классы и викторины «Найди свой цвет в шедеврах», «Детали русского народного костюма», в видеовикторине «Фрагменты».

В 23.00 в Большом зале кинотеатра «Москва» состоится показ художественного фильма «Ночь в музее».

Магия Херсонесской ночи

В заповеднике «Херсонес Таврический» мероприятия продлятся до двух часов ночи.

С 20.15 в Византийском дворике начнут играть музыканты джазового оркестра City Big Band и выступит латиноамериканский оперный певец Игнасио Гомес Урра.

Творческая встреча «Формула любви» с Максом Ронцбергом начнется в 23.00.

Посетители смогут стать зрителями мультимедийного шоу на крепостных стенах, посетить византийскую и античную экспозиции, выставку «Херсонес освобожденный», а также принять участие в квесте «Путешествие в историю Херсонеса», пройти который должны помочь флаеры с подсказками, их выдадут на входе на территорию музея. Победителей квеста пустят в «святая святых» — фонды музея.

В Малом выставочном зале Византийской экспозиции впервые покажут древние украшения из драгметаллов из музейных фондов, а на аллее перед Монетным двором пройдет викторина по истории Боспорского царства.

Магию ночи дополнят предсказания судьбы из уст оракула.