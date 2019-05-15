Медведев требует начать строительство инфекционной больницы в Севастополе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал до 1 сентября 2019 года начать строительство новой инфекционной больницы, которая должна быть построена в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова.

На совещании по вопросам исполнения поручений президента председатель правительства указал, что начало строительства неоднократно переносилось по разным причинам. «Давайте мы так и зафиксируем: что 1 сентября должно начаться строительство. За это отвечает губернатор Севастополя, контроль за соответствующими мероприятиями обеспечивают Минэкономразвития и Минздрав. Если 1 сентября там никого не появится, то нужно будет о другом разговаривать», — цитирует ТАСС Д.Медведева.

Представители Правительства РФ обратили внимание, что сроки по началу строительства этого объекта переносились восемь раз, его проектирование стартовало еще в декабре 2016 года, однако и спустя три года после того, как проект был заявлен, строительство даже не началось.

«Частично понятно — проблема на федеральном уровне в связи с тем, что долго принималось решение о выделении денег. Но значительная часть была на заказчике, который должен был проконтролировать подрядчика, проектировщика», — отметил вице-премьер Дмитрий Козак.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников указал, что проект был готов уже в 2017 году, но потом один год и четыре месяца заняли процедуры, связанные с экспертизами проектно-сметной документации. Окончательное заключение от Главгосэкспертизы получено только 8 мая, и власти города рассчитывают, что непосредственно работы на стройплощадке начнутся в течение трех месяцев с момента утверждения плана финансирования ФЦП.

«Коллеги, это все демонстрирует какую-то чудовищную беспомощность, детский сад какой-то, честное слово. Люди, которые живут в Севастополе, которые и так не избалованы качественной медициной, ждут больше трех лет — это очень плохо. Деньги эти у нас все счетные, и даже имея ввиду в целом недоразвитость социальной инфраструктуры Республики Крым и города Севастополя, нельзя этим так разбрасываться», — отметил Д.Медведев.

Справка

Новая инфекционная больница на 200 пациентов должна быть возведена на территории старой больницы на ул.Коммунистической. Это будет здание из пяти корпусов.