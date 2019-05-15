Катеров в Голландию пока не будет

Жители поселка Голландия просят открыть отремонтированный пассажирский пирс №29 и вернуть прямые рейсы катеров по расписанию, которое действовало до 12 июля 2018 года.

Об этом сообщил заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Александр Кулагин. На основании обращений жителей депутат направил запрос в правительство Севастополя.

— Из ответа, который подписан заместителем губернатора Севастополя, не ясно, когда же будет завершена процедура ввода объекта в эксплуатацию и что ждать жителям. Попытки связаться с ответственным за морские пассажирские перевозки предприятием «Севморпорт» успехом не увенчались — их телефоны отключены, — возмущен А.Кулагин.

В ответе замгубернатора на депутатский запрос отмечено, что в настоящее время ГУП «Севморпорт» приступило к процедуре оформления разрешительной документации на эксплуатацию данного гидротехнического сооружения. А также то, что до начала эксплуатации пирса №29, специализированная организация на договорной основе должна выполнить комплексное обследование, освидетельствование и оформление паспорта сооружения. Сроки этих работ в ответе не обозначены.

Помимо этого, правительство Севастополя сообщило, что из-за ограниченного количества пассажирских катеров, увеличить количество рейсов по маршрутам «Графская пристань – Голландия» и «Графская пристань – Инкерман» не представляется возможным.