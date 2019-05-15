Камышовскую объездную дорогу обещают достроить до конца года

Работы по объездной дороге «Камышовское шоссе» будут полностью завершены уже до конца 2019 года, сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Напомним, что прежний срок сдачи объекта был намечен на 31 мая. Срыв ввода дороги в эксплуатацию и временную остановку работ на данном объекте ФЦП В.Базаров объяснил выявленными работами, не включенными в проект.

— Эти работы были перепроектированы и должны быть проведены через Главгосэкспертизу. Еще один большой блок, который везде нас тормозит — вынос инженерных сетей. К сожалению, у нас в городе нет единой схемы расположения сетей. По всей видимости, в какие-то незапамятные времена сети прокладывал кто хотел и где хотел и, самое главное, никто об этом не рассказывал, — пояснил замгубернатора.

По его информации, на эти сети сегодня запитаны микрорайоны, поселки, предприятия, и каждый раз при проведении тех или иных работ строители обязательно натыкаются на такие сети.

— Мы не можем отключить от этих ресурсов людей и вынуждены выносить участки сети, что фактически означает разработку нового проекта на каждый такой участок, — продолжил В.Базаров.

Он также сообщил, что по Камышовскому шоссе в начале года был пробел по финансированию, причина — в ФЦП закралась техническая ошибка на федеральном уровне, в единую систему попало название не того заказчика.

— Много времени прошло, пока мы это поменяли. Сегодня подрядчик обязуется мобилизоваться в течение недели. Работы пошли, у него закуплены материалы, у нас есть подтверждающие документы. В любом случае у нас есть финансовые средства до конца года, и до конца года мы эту дорогу должны запустить полностью, — пообещал замгубернатора.