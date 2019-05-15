Юрий Круглов выше всех

Опубликованы данные о доходах депутатов Законодательного собрания Севастополя за 2018 год. На первом месте — выше всех — Юрий Круглов.

Тройка лидеров, по сравнению с 2017 годом, не поменялась: Сергей Кажанов, Юрий Круглов и Алексей Чалый. Только теперь в этом списке выше всех айтишник и «снежный барс» Ю.Круглов, получивший доход в 2018 году в 16 млн рублей (3,8 млн в 2017 году). Успешную коммерческую деятельность он совмещает с любимым хобби и сейчас штурмует высочайшую вершину мира Эверест в составе международной экспедиции.

Доход А.Чалого не сильно отличается от предыдущего года: 10 млн против 11,7 в 2017 году.

А вот замыкающий тройку С.Кажанов получил на два с половиной миллиона меньше, чем в прошлом году (5,8 и 8,143 млн).

Главная интрига декларационной кампании заксобрания — как изменился доход депутатов, которые перестали получать там зарплату. Напомним, в начале 2018 года количество депутатов, работающих на платной основе, сократили. Если раньше зарплату в зак­собрании получали спикер, два его заместителя и главы постоянных комитетов и комиссий, то теперь — только спикер и два руководителя партийных фракций.

Доход председателя заксобрания Екатерины Алтабаевой в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос — 4,2 млн против 3,63 млн. У двух руководителей партийных фракций — Вячеслава Аксенова («Единая Россия») и Ильи Журавлева (ЛДПР), заметим, что раньше они были руководителями комитетов на платной основе (бюджетного и коммунального хозяйства), доход сопоставим с прошлогодним.

Почти у всех депутатов, оказавшихся без зарплаты в заксобрании, доходы не изменились. Вот только у руководителя комитета по экономике Татьяны Лобач доход уменьшился почти в три раза (с 2,3 млн до 786 тысяч рублей). Не побоимся сказать, что это наглядный пример эффективности городской экономики без бюджетных вливаний.

Остальные «лишенцы» пристроены как-то получше, хотя на сайте заксобрания нет данных, где и кем они сейчас работают. Доход депутатов-соратников А.Чалого — Вячеслава Горелова, Татьяны Щербаковой, Виктора Посметного и Александра Кулагина — остался на уровне прошлого года.

Депутаты-бюджетники который год демонстрируют социальную защищенность этой категории населения в России. Их доходы неизменны и на фоне средних городских зарплат вполне достойны. Это директора школ Виктор Оганесян, Ирина Кравец, Ольга Хомякова и руководитель ГБОУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко.

Просели за год в доходах только сторонники губернатора. Почти на полмиллиона получили меньше Борис Колесников, Татьяна Вусатенко и Сергей Кравченко.

Замыкает рейтинг вот уже который год Татьяна Сандулова — простой пенсионер, ее доход 201 тысяча рублей.

В имуществе 23 депутатов за год почти не произошло изменений: у всех вполне скромные квартиры, дачи и гаражи. А.Чалый приобрел автомобиль «Вольво» V90 Сross Country T5, 2017 года выпуска, а его брат М.Чалый избавился от 20-летней «Тойоты Ленд Круизер». С.Кажанов купил совсем новенький Wolkswagen Tiguan, правда, его супруге пришлось продать «Сузуки SX-4» 2013 года. Жена А.Кулагина приобрела 10-летний «Ниссан-Ноут».

Почетное звание самой доходной супруги депутата сохранила за собой жена И.Журавлева, увеличив свой доход с 32 млн рублей в 2017 году до 83,669 млн в 2018 году. Второе место осталось у жены А.Чалого — 23 млн (больше, чем в 2017 году, на 3 миллиона), третье — у жены Игоря Валиса (7 миллионов, тоже плюс 3 миллиона).

Интересно, что который год муж депутата О.Хомяковой вообще доходов не имеет. Во всех декларациях, начиная с 2014 года, в графе о сумме его доходов стоит прочерк.

Справка

Сведения о доходах депутатов и гос­служащих публикуются каждый год в целях борьбы с коррупцией. В декларациях указываются все виды доходов за отчетный период — год: зарплата, дивиденды, прибыль от продажи движимого и недвижимого имущества, бизнеса, наследства.