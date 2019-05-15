Эвакуировали жителей дома из-за утечки газа

В многоквартирном доме на ул.Дмитрия Ульянова в Севастополе произошла утечка бытового газа из-за неисправность системы газоснабжения в одной из квартир.

14 мая в 18.15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера Севастопольгаза поступила информация о резком запахе газа в пятиэтажном девятиподъездном жилом доме по Дмитрия Ульянова, 2.

К месту происшествия прибыли оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях и подразделения МЧС. Немедленно была организованна эвакуация жильцов: 68 человек, среди которых дети и инвалиды. На месте с населением работали специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Согласно результатам замеров, концентрация газа в подъезде дома превысила допустимую на 1%, было произведено проветривание.

В 19.45 было проведено вскрытие окна квартиры на втором этаже, выполнено проветривание. Причина утечки: неисправность системы газоснабжения.

В 20.15 в доме в полном объеме восстановлено электроснабжение, в 20.30 жильцы вернулись в свои квартиры. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

Всего к ликвидации аварии было привлечено 52 человека и 16 единиц техники, из которых от МЧС России — 17 человек и пять единиц техники.