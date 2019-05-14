Забор в парке «Учкуевка» временный

Работы проводит подрядчик — ООО «Южный берег», объяснил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Территорию мы ограждаем для того, чтобы обеспечить необходимый фронт работ. По итогам благоустройства, как и озвучивалось на общественных обсуждениях, никаких ограждений в парке не предусматривается — это открытое общественное пространство», — заверил М.Тарасов.

Для ознакомления с проектом установлены информационные стенды. Работы будут вестись под наблюдением общественного совета. Завершить реконструкцию парка «Учкуевка» департамент обещает осенью.

«Мы планируем сделать показательный парк, чтобы жители с удовольствием его посещали и гордились таким общественным пространством. В работе будет задействовано порядка 100 человек — такое количество работников позволит завершить работы в установленный срок, к 1 октября», — уточнил М.Тарасов.