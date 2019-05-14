Вместо зеленых насаждений — гектары плитки

Первую очередь реконструкции парка Победы открыли к 9 мая. Это событие оказалось выстрадано севастопольцами, за время реконструкции горожане даже переименовали объект из парка Победы в парк Беды.

Еще бы — с 2017 года за реконструкцию принимались аж три подрядчика, и только последний хоть что-то смог довести до ума: обновил центральную аллеею и достроил фонтаны.

Интересно, что новейшая история реконструкции уже переписывается и корректируется. Победно рапортуя о сдаче только первого этапа на полгода позже, чем предусматривалось сдать весь парк, городское правительство заявляет, что это подарок ветеранам, а не результат крайне безответственного отношения чиновников к подбору подрядчиков и контролю за работами.

По факту территорию парка украсили 14 фонтанов — невиданное для города количество! Самый главный из них — цветомузыкальный фонтан Победы на самом деле поражает: большой, красивый, современный.

Из замечаний к нему пока только одно: размер чаши не позволяет разглядеть изображение Ордена Победы, даже если подняться на выстроенную рядом трибуну. К слову, трибуна у главного фонтана ориентирована почему-то не на парк, а на жилую застройку. По ступенькам взобраться на нее не могут ни инвалиды, ни мамаши с колясками. Нет спуска с трибуны в сторону парка. Хотя этот вопрос, скорее, не к строителям, а к проектировщикам.

Главная аллея парка теперь вымощена светлой гранитной плиткой. Она заменила совсем неплохую прежнюю. Но земляные газоны устроены вровень с мощением. Бордюров или даже невысоких бордюрчиков нет, поэтому весь глинозем уже вылез на дорожки.

Кстати, о плитке! Каждый, кто уже имел удовольствие прогуляться по центральной аллее, отмечает, что плитки буквально хлюпают под ногами, щели между ними огромные. Вероятно, спешили к сроку и плиточникам квалификации недостает!

Впрочем, играющая кое-где плитка общее впечатление от парка портит не сильно. Совсем другое дело — зеленые насаждения, которых стало не просто мало, а в разы меньше. Несколько успокаивает обещание строителей в перспективе высадить на территории 22 тысячи экземпляров растений, но куда делись те, что уже росли в парке, и почему вместо того, чтобы проредить и расчистить заросли можжевельника, розмарина и букса, их просто-напросто выкорчевали.

Не менее печалят повсеместно исчезнувшие альпийские горки, от которых кое-где остались отдельные камни, местами разложенные строителями по кругу. Не стало в парке и тех элементов ландшафтного дизайна, над которым при его закладке с такой любовью потрудились тогдашние, еще советские проектировщики.

Нет, часть деревьев строители сохранили, но это стал уже совсем другой парк, другой!

Именно об этом пишут севастопольцы в соцсетях. Пишут и просят в будущем принять во внимание их замечания и рекомендации, — их ведь можно учесть при выполнении дальнейших этапов реконструкции парка.