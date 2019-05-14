Требуется сотня талантливых танцоров

Известный севастопольский танцор и хореограф Александр Поданев объявил о начале нового авторского танцевального проекта Impact Division. Он набирает команду талантливых танцовщиков из Севастополя и Крыма, чтобы создать креативное полуторачасовое шоу.

«Севастопольская газета» поинтересовалась особенностями проекта у самого А.Поданева, вспомнив заодно и о его участии в большом шоу-проекте Филиппа Киркорова.

— Я проработал три с половиной года в компании «Филипп Киркоров Продакшн», в шоу с незамысловатым, но громким названием «Я». Если вкратце, то за время гастролей мне довелось посетить более 400 городов в России и других странах, в среднем по 10-12 городов в месяц, включая съемки, корпоративы и т.д. Мы дважды прокатались с гастролями по всему миру, и единственная страна, куда меня не пустили из-за крымского паспорта, — США, — рассказывает А.Поданев.

Поначалу он даже пытался отмечать на карте города выступлений, но со временем отметки слились в одно большое пятно, и идея потеряла смысл.

В 2018 году А.Поданев завершил карьеру в составе этого коллектива и открыл в Москве собственную танцевальную студию, а полгода назад вернулся домой, с намерением привести в порядок севастопольскую Impact Dance Studio, которая существует уже 15 лет. В дополнение к тому была открыта еще одна студия на ул.Жидилова.

Это стало первым шагом к проекту Impact Division, смысл которого — создание команды из сотни лучших танцоров Севастополя и, возможно, Крыма.

— В танцевальном мире существует понятие «формайшн» с количеством танцоров от 10 до 25 человек и «мегатимы» — с еще большим количеством участников. Но мы хотим собрать гигантскую команду, и такой потенциал в нашем городе есть, — рассказывает А.Поданев, пеняя при этом на наличие в родном городе некой провинциальной закрытости и творческой обособленности.

— В Москве танцоры свободно посещают различные танцевальные студии, занимаются у разных педагогов и прогрессируют. В Севастополе почему-то принято считать студийцев чуть ли не собственностью педагога, что очень мешает развиваться. Вот почему наш проект уже теперь воспринят не без доли ревности, и с этим приходится как-то справляться, — сетует А.Поданев.

Тем не менее с момента запуска проекта (всего за несколько дней) на участие в кастинге подано 25 заявок.

Изначально заявленные ограничения на участие носят больше символический, чем принципиальный, характер: возраст от 10 до 40 лет, танцевальное направление не имеет значения, наличие определенного опыта и творческого багажа желательно.

— Я выбираю по принципу перспективности. Тем самым предлагаю моим ровесникам, у кого творческая карьера по какой-то причине прервалась, реализоваться теперь. Пока максимальный возраст тех, кто решил попробоваться в нашем проекте, — 25 лет. Хотя уже теперь поступили заявки и от девятилеток, которых я очень жду на кастинге, — продолжил А.Поданев.

По словам руководителя проекта, именно дети проявляют наибольшую активность: присылают фотографии своих медалей, дипломов, а также танцевальные видео. За самых младших это делают родители. Словом, таланты есть, и они разные!

Анонсируется, что в рамках проекта ребята освоят разные танцевальные стили, в том числе так называемую коммерческую хореографию. Последнее на самом деле есть некое обобщенное понятие, которое соединяет целый ряд стилей и подстилей, практикуемое в различных TВ-шоу.

Кстати, сам А.Поданев, как известно, начал с брейк-данса, затем был хип-хоп, джаз фанк... Кроме того, он уже не первый год занимается йогой, а на вопрос, как это все сочетается, неожиданно отвечает, что с танцами хорошо сочетается даже дайвинг, которым он сейчас увлечен.

— Любая осознанная физическая активность — это хорошо, — серьезно шутит он, предупреждая, что танцевальная сотня начнет заниматься уже с июня.

— Следующей задачей станет выравнивание уровня всех участников: в программе обучения— 200 часов мастер-классов, около 100 часов — практических и теоретических занятий и 20-25 часов отведено на актерское мастерство и иные смежные дисциплины. Это будет задел для хореографов, которые приедут из Москвы, Питера, Вологды и даже с Украины. Каждый из них поставит свою хореографию, которые вместе составят полуторачасовую шоу-программу. Это и будет финальным продуктом проекта.

Шоу покажут в Севастополе и повезут в Москву на отбор на танцевальный чемпионат Европы.

Кроме того, каждому участнику после месяца обучения обещан сертификат международного образца от Международной федерации танцев.

Проект будет реализовываться на принципе самоокупаемости, каждый месяц обучения обойдется каждому участнику в 4 тысячи рублей, из расчета 4 занятия по 3 часа в неделю.

Остается добавить, что кастинг пройдет 22 мая с 12.00 до 21.00, в Impact Dance Studio (пр.Октябрьской революции, 38/12).