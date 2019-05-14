Проверьтесь на СПИД

В третье воскресенье мая отмечается Международный день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. В этот день говорят о проблемах больных, призывают общественность всех стран обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются эти люди.

В инфекционной больнице на ул.Коммунистической, 40, с 13 по 16 мая можно пройти тестирование на ВИЧ в стационарном пункте, который открыт с 8.00 до 12.00.

В четверг, 16 мая, на пл.Нахимова с 9.00 до 17.00 будет работать мобильная лаборатория: анонимная проверка на ВИЧ с помощью экспресс-тестов.

«Доступный и бесплатный метод исследования позволит каждому желающему узнать о своем статусе, а также получить дотестовое и послетестовое консультирование», — рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением городского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Вербенец.