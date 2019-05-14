Определили лучших вакцинаторов

Мероприятие ежегодно организует «Ассоциация медицинских сестер Севастополя» при поддержке Департамента здравоохранения.

Сотрудники городских больниц ответили на 33 вопроса теоретической части конкурса и продемонстрировали практические навыки — технику иммунизации против кори и мастерство в сердечно-легочной иммунизации.

«Лучшим вакцинатором» Севастополя стала медицинская сестра городской больницы №9 Виктория Алексашина. Второе место у сотрудницы городской больницы №2 Марии Лукошкиной, третье — у Екатерины Люльченко из городской больницы №6.