Хотят вернуть прежние названия городскому телеканалу и культурному центру в Камышовой

Как известно, все новое — это лишь хорошо забытое старое. Еще одно тому подтверждение — идея возвращения старых названий двум городским учреждениям — Культурно-информационному центру (КИЦ) и Информационному каналу Севастополя (ИКС). Первое должно опять называться Домом культуры рыбаков (ДКР), а второе — Севастопольским телевидением (СТВ).

По поводу возврата ИКСу прежнего названия СТВ в городской Общественной палате даже состоялось обсуждение, в ходе которого выяснилось, что идею возвращения прежних названий в очередной раз предложили представители ветеранской общественности, для начала согласовавшие эту свою инициативу с департаментом общественных коммуникаций правительства города.

Страшно, аж жуть!

«С просьбой о восстановлении первоначального названия в Департамент общественных коммуникаций обратились представители ветеранских организаций города. Общественники единогласно поддержали данную инициативу», — сообщила пресс-служба правительства Севастополя, ссылаясь на полную поддержку бывших и действующих сотрудников телеканала.

Из сообщения следует, что идея не нашла никаких возражений, была принята на «ура!», было предложено объявить открытый конкурс на обновление логотипа телекомпании — дескать старый (к слову, утвержденный четыре года назад) полностью устарел и нуждается в стилевом и дизайнерском осовременивании.

По мнению все тех же ветеранов, в перезагрузке нуждается и формат вещания, с возвращением некоторых идей из прошлого.

— Считаю, что именно сами жители должны стать непосредственными участниками данного процесса. Очень важно правильно понять настрой и дух настоящего Севастопольского телевидения, — охотно поддержал ветеранов директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун, заодно напомнив о предстоящем переезде телеканала в здание на набережной Адмирала Клокачева,25.

Интересно, что предыдущее переименование проходило под теми же лозунгами — осовременить, обновить, приблизить к народу.

— Слово «ИКС» пугающее, оно вносит некую смуту и неизвестность в сознание аудитории, — жалуются ветераны-активисты, уверенные, что возвращение прежней аббревиатуры вернет канал к милому их сердцу прошлому.

Как корабль назовете

В свое время нынешний КИЦ носил название ДКР — Дома культуры рыбаков, что было напрямую связано со спецификой жилого района, в котором сплошь и рядом проживали работники рыбопромыслового флота. С тех пор в Камышах многое изменилось — океаны уже давно не бороздят корабли «Атлантики» и «Югрыбхолодфлота», о профессии рыбака чаще всего вспоминают по традиции в День рыбака, когда на площади перед КИЦем на радость ветеранам торгово-промыслового флота устраивают народные гуляния с ухой и концертрм.

Как раз они-то и не прочь возродить прежнее название. И не только они — большинство сотрудники ДКР на собрании приняли решение обратиться к правительству города с просьбой вернуть учреждению прежнее название, и теперь ждут соответствующего распоряжения.

Их аргументы — историчность, наличие в учреждении общественного музея, посвященного рыбакам, а также изначальная выдержанность интерьеров в рыбацком стиле. И совершенно не имеет значения, что здание бывшего ДКР — это единственное, что напоминает о былой рыбацкой славе района.

Кстати, на вопрос о грядущих тратах в случае принятия решения о переименовании, в администрации КИЦ ответили, что навскидку они будут настолько невелики, что учреждение и само готово их оплатить.

Назад в будущее!

С таким призывом можно было бы к правительству Севастополя, напомнив, что само название «правительство Севастополя» — отнюдь не историческое, прежде главный городской исполнительный орган назывался Исполкомом, а Законодательное собрание — Городским советом. Не стоит ли задуматься о возвращении этим органам власти прежних названий?

Кстати, не только им — нынешний СЦКИ когда-то назывался ДКС (Дом культуры строителей), а ДДЮТ — Дворцом пионеров. Данный список можно было продолжать, вспомнив о ТБМ (нынешнем ТЮЗе), городском ДК (ныне соборе Петра и Павла)... Не говоря уже о названиях улиц и площадей. Разве не стоит восстановить историческую справедливость, вернув площади Суворова название площадь Пушкина, а Лазарева — Революции.

Возвращать, так возвращать!