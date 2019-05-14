Дороги в Балаклаве опасны для водителей и пешеходов

Прокуратура Балаклавского района с привлечением сотрудников ГИБДД проверила исполнение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности ГБУ «Севастопольский Автодор».

Как оказалось, дорожно-транспортная сеть Балаклавского района не в полной мере отвечает требованиям федерального законодательства. Отсутствует освещение в населенных пунктах, нет заездных карманов на остановках общественного транспорта, покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и колей. Кое-где нет необходимых тротуаров. На пешеходных переходах у образовательных учреждений отсутствует желто-белая зебра, выполненная из износостойких термопластичных материалов.

Кроме того, в ходе проверки обращено внимание на необходимость принятия безотлагательных мер по ликвидации оползней и предупреждению падения камней с горных склонов на отдельных участках автодороги Ялта – Севастополь.

По результатам проверки прокуратура района руководителю государственного бюджетного учреждения внесла представление, сообщил старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.