Дельфины в Каче гибнут от рыболовных сетей

Севприроднадзор считает, что дельфины на побережье от Качи до Орловки запутываются в сетях, которые устанавливают рыбаки.

Заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин по просьбе жителей поселка Кача направил депутатский запрос в Главное управление природных ресурсов и экологии по поводу участившихся случаев гибели дельфинов в районе побережья Северной стороны.

Экологи провели рейд и установили, что на трупах животных имеются механические повреждения, а на хвосте одного из них найден фрагмент рыболовецкой сети.

— Вероятная причина гибели дельфинов в Каче — рыболовецкие сети. Это отмечено в заключении Управления ветеринарии города Севастополя, на которое ссылается Севприроднадзор, — отметил А.Кулагин.

Информация о массовой гибели дельфинов на побережье возле поселков Кача и Орловка направлена в Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым, а также в Управление МВД России по Севастополю для проведения проверки, сообщает пресс-служба заксобрания.