В районе Херсонесского маяка разбился турист

В выходные дни в районе маяка на мысе Херсонес погиб турист из Ялты, сорвавшийся со скалы.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его информации, трое туристов, приехавших в Севастополь из Ялты, сорвались со скалы во время прогулки к маяку.

— Один из пострадавших погиб в результате падения, другому оказали медицинскую помощь, третий от госпитализации отказался, — рассказал А.Веселков.