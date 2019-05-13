Рынки Севастополя не будут соответствовать российским законам еще пять лет

Инициативу севастопольских депутатов о продлении переходного периода для местных рынков, которые с 2020 года должны были загнать под крышу, поддержало федеральное правительство.

1 января 2020 года заканчивался льготный срок (установленный специально для Севастополя и Крыма) по переводу всех рынков в капитальные здания. Это требование заложено в федеральной нормативно-законодательной базе об организации рыночной торговли в стране.

В прошлом году депутаты севастопольского заксобрания подготовили изменения в федеральный закон, которым установлены требования по организации рынков на территории Крыма и Севастополя. Этим документом парламентарии попросили увеличить срок переходного периода для рынков полуострова — еще на пять лет.

— Наш законопроект разработан с целью продлить до 2025 года срок, с которого вступают в силу требования об обязательной планировке, перепланировке и застройке рынков. А также требования, что продажа товаров на рынках может осуществляться исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях, — рассказала председатель постоянного комитета севастопольского заксобрания по экономике Татьяна Лобач.

В возглавляемый ею комитет и пришло письмо от правительства Российской Федерации, в котором сообщается, что федеральные власти поддерживают предложение севастопольских депутатов.

Отсрочка капитального строительства на рынках Севастополя и Крыма, по мнению местных депутатов, позволит сохранить баланс интересов населения, предпринимателей и исполнительных органов государственной власти.