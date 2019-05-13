Памятник в Орловке обещают отремонтировать за две недели

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился держать на контроле ситуацию по восстановлению разрушенного в Орловке памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Такое распоряжение он адресовал директору Департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову. Тот обозначил срок восстановления плит.

— В течение двух недель, я думаю, мы это сделаем, — пообещал М.Тарасов.

«Севастопольская газета» попросила прокомментировать ситуацию с вандализмом в Орловке главу Качинского МО Николая Герасима.

— От нас поступило заявление в полицию, в настоящее время проводятся следственные действия. Криминалисты отрабатывают все версии, работают с подозреваемыми. Поврежденные плиты будут восстановлены, — пояснил Н.Герасим.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в селе Орловка на Северной стороне неизвестные разбили мемориальные плиты памятника героям Великой Отечественной войны с высеченными на них именами.