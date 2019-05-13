Найденные первые русские подлодки станут культурными объектами

Первые русские подводные лодки времен гражданской войны, найденные у берегов Севастополя, будут внесены в список историко-культурных объектов, что позволит сохранить их. Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

В июне 2018 года было проведено первичное обследование подлодок «Гагара», «Нарвал», «Кашалот», «Скат», UB-14. По мнению научных сотрудников, корабли Российского императорского флота были затоплены в 1919 году во время событий революции и гражданской войны (1917-1922 гг.).

«В связи с тем, что в этом году они [подлодки] переходят в разряд археологических объектов, мы сделаем фотограмметрические планы и внесем их на карту как историко-культурные объекты», — сказал В.Лебединский.

По его словам, в июле запланированы более детальный осмотр подлодок и проведение картографических работ для того, чтобы понять, на какой глубине находятся объекты. Подводные лодки будут обследованы телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА), который был специально адаптирован научными сотрудниками РАН. Ранее для этого была проведена модернизация аппарата: теперь он обеспечен дополнительным освещением, что очень важно для работы на больших глубинах. Камеры были обновлены на новые с более высоким разрешением. «А самое главное, мы установили на них лазерные целеуказатели, которые позволяют вычислять масштаб изображения, которое получаем», — добавил В.Лебединский.

Флот Российской империи

В 1907 году две подводные лодки были доставлены на Черное море в Севастополь по железной дороге, спустя год — еще три. В январе 1909 года на восточной стороне Доковой бухты определили место первой базы для пяти лодок — будущего подводного флота Российской империи.

К началу Первой мировой войны Русский императорский флот на Черном море насчитывал уже четыре дивизиона подводных кораблей. За время боевых действий русскими подлодками были уничтожены десятки кораблей и судов противника, несколько взяты в плен и приведены в Севастополь.

В 1980-х годах исследовательский подводный аппарат «Бентос» случайно обнаружил на внешнем рейде Севастополя русские подводные лодки, затопленные при отступлении союзников в 1919 году. С 2010-го по 2018 год, когда исследователями были найдены почти все подводные лодки русского флота, затопленные в 1919 году, начались исследования этих объектов.

Совместная подводно-археологическая работа Института востоковедения РАН и Севастопольского госуниверситета проводится в акватории Крымского полуострова при поддержке Экспедиционного центра Минобороны РФ и Севастопольского городского отделения Российского географического общества.