Мужчину покалечила электричка

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного врача травмпункта Первой городской больницы Севастополя: с платформы «1518 км» (район Верхнесадового) доставлен 67-летний мужчина с переломом обеих голеней.

По словам севастопольца, травмы он получил, когда выходил из электрички. Двери вагона неожиданно закрылись, зажав ему руку. Состав тронулся, набирая ход, мужчина упал и повредил ноги.

Следственно-оперативная группа на месте устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решение о привлечении к ответственности машиниста электропоезда будет вынесено по результатам расследования, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.