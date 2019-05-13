Губернатор назначил себе еще одного зама

— Мария Александровна будет курировать вопросы экономического развития, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка и лицензирования, государственной регистрации прав кадастра, — сказал Д.Овсянников, добавив, что в целом новый зам будет заниматься вопросами экономического развития города.

По словам Д.Овсянникова, вице-губернатора Илья Пономарев, ранее курировавший перечисленные вопросы, теперь сосредоточится на финансах, бюджетной политике, вопросах капитального строительства, архитектуры и градостроительства, деятельности управлений государственного строительного надзора и охраны объектов культурного наследия.

— Илье Вячеславовичу поручается пространственное развитие города, реализация крупных пространственных проектов, наведение порядка в сфере государственного строительного надзора и в архитектуре. Ключевая задача — вопросы реализации федеральной целевой программы, работа со строительными компаниями, — продолжил губернатор, добавив, что с зама также не снимается задача подготовки национальных программ развития города, корректировки стратегии социально-экономического развития для целей приведения в соответствие с национальными проектами, утвержденными в РФ.

Сама М.Литовко рассказала журналистам, что по-прежнему приоритетным проектом считает развитие Балаклавы, напомнив о существовании перечня проектов, являющихся приоритетными.

— О новых проектах пока говорить рано, они будут сформированы с вступлением меня, в том числе, в должность. Что касается Балаклавы, это будет поэтапная реализация, сейчас идут проектно-изыскательские работы по яхтенной марине, планируется передача площадок. Координация проекта Балаклавы останется в сфере моего действия не как руководителя, а как замгубернатора, — сказала М.Литовко.

До назначения на пост и. о. вице-губернатора Мария Литовко была руководителем приоритетного проекта Балаклава, весной 2019 года стала победителем конкурса «Лидеры России». А начинала свою трудовую деятельность она с 10-летней службы в органах внутренних дел МВД РФ Москвы.